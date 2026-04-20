Гегсет против Дрисколла: министр обороны и министр армии США публично поссорились

В Пентагоне вспыхнул конфликт между министром обороны США Питом Гегсетом и министром армии Дэном Дрисколлом. Одним из камней преткновения стали переговоры по Украине.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Читайте также В Пентагоне опровергли, что Гегсет читал молитву из фильма Тарантино

С чего начался конфликт?

Вскоре после своего первого рабочего дня в Пентагоне в начале 2025 года министр армии США Дэн Дрисколл пришел в кабинет своего руководителя с предложением. Дрисколл, давний друг и соратник вице-президента Джей Ди Вэнса, предложил организовать визит Вэнса и Дональда Трампа к военным, чтобы они пообщались с солдатами и обсудили реформу армии.

По словам источников, знакомых с ситуацией, министр обороны Пит Гегсет повысил голос и заявил Дрисколлу, что именно он руководит ведомством, приказав тому "не выходить за пределы своих полномочий".

Встреча завершилась досрочно.

Этот эпизод стал одним из первых проявлений напряженных отношений между главой Пентагона и министром армии. Конфликт вышел в публичную плоскость 16 апреля, когда Дрисколл во время слушаний в Конгрессе положительно отозвался о бывшем начальнике штаба армии США, генерале Рэнди Джордже, которого Хэгсет уволил 2 апреля, пока Дрисколл находился в отпуске.

Впрочем, источники утверждают, что напряжение между ними существовало с самого начала и только усилилась весной 2025 года на фоне ряда скандалов вокруг Хегсета.

Уже в ноябре Трамп направил Дрисколла в Украину для участия в переговорах по мирному соглашению. Для руководителя, чья роль заключалась в подготовке и обеспечении армии, это была нетипичная задача. В Пентагоне тогда возникли вопросы, почему для этой миссии выбрали именно Дрисколла, а не его непосредственного руководителя Гегсета.

По данным источников, Гегсет просил Белый дом отстранить Дрисколла от переговорного процесса. Вскоре чиновника действительно временно отстранили от этой миссии, а часть его публичных мероприятий отменили.

Что Дрисколл говорил об Украине?