О том, что именно говорил Пит Хегсет, представитель Пентагона Шон Парнелл написал в собственных соцсетях.

Что же говорил Пит Хэгсет?

В среду, 15 апреля, министр обороны США Пит Хэгсет во время речи в Пентагоне рассказал, что несколько дней назад получил письмо с молитвой от руководителя операции по спасению американского самолета, сбитого над Ираном. Он процитировал строки из фильма "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, изменив содержание так, чтобы они рассказывали о поисковой операции США.

Путь сбитого авиатора со всех сторон окружен беззаконием эгоистов и тиранией злых людей. Благословен тот, кто во имя общества и долга проводит потерянных через долину тьмы, потому что он действительно является опекуном своего брата и тем, кто находит потерянных детей. И я обрушу на тебя великую месть и яростный гнев на тех, кто пытается захватить и уничтожить моего брата. И ты познаешь, что мой позывной – Sandy 1, когда я осуществлю свою месть на тебе. Аминь,

– прочитал американский министр.

Журналисты заметили, что цитата из фильма не является библейской. Министр вспомнил Иезекииль 25:17, но не уточнял, что цитирует именно фильм.

Представитель Пентагона Шон Парнелл ответил, что эта молитва была вдохновлена диалогами из фильма, однако цитата из фильма была вдохновлена стихом Иезекииля 25:17, о чем, по его словам, уточнил Гегсет. Также он заявил, что все кто говорит, что министр цитировал сцену из фильма, распространяют фейковые новости.

В какой еще скандал попал Гегсет?

В четверг, 16 апреля, министр процитировал Библию, сравнив журналистов, критикующих Дональда Трампа с фарисеями – еврейскими противниками Иисуса Христа.

Я сидел там в церкви, и я подумал, что наша пресса похожа на фарисеев. Они тщательно изучали все хорошие действия, чтобы найти нарушения. Только искали негатив. Закаленные сердца нашей прессы откалиброваны только для того, чтобы поставить под сомнение,

– заявил Пит Гегсет.

В последнее время Трамп и его министр все чаще апеллируют к христианству, комментируя войну в Иране, которая не имеет поддержки у большинства американцев. Поэтому американская администрация начала конфликтовать с Папой Римским Львом XIV, который раскритиковал действия США в Иране.

