Об этом министр обороны США Пит Гегсет сообщил утром 8 апреля во время брифинга в Пентагоне, передает CNN.

Еще одно условие соглашения США и Ирана

В США отметили, что в рамках мирного соглашения все ядерные материалы Ирана будут вывезены, однако в официальных сообщениях Тегерана это условие не упоминалось.

Согласно условиям, любой ядерный материал, который они... не должны иметь, будет изъят. Президент четко заявил с самого начала – у Ирана не будет ядерного оружия. Точка. Другие президенты это говорили. Президент Трамп это сделал,

– добавил Хегсет.

CNN отметило, что комментарии Гегсета прозвучали после заявления Дональда Трампа о сотрудничестве США и Ирана в "раскопке и вывозе" запасов урана. Речь идет о тех, которые были повреждены во время американских ударов.

К слову, президент США отметил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Тегераном после установления так называемого режима тишины. Штаты якобы должны добыть и вывезти всю спрятанную ядерную "пыль" Ирана. Сейчас он якобы находится под очень тщательным спутниковым наблюдением Космических сил.

В то же время министр добавил, что Иран "передаст его (уран – 24 Канал) нам добровольно".

Также он намекнул, что в случае отказа Тегерана США могут повторить бомбардировку ядерных объектов Ирана, как это произошло в июне прошлого года.

Мы это получим, мы это возьмем, мы это вынесем. Или если нам придется сделать что-то другое самостоятельно, как мы сделали с "Midnight Hammer" или что-то подобное, мы оставляем за собой такую возможность,

– сказал он.

Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в комментарии 24 Канала заметил, что Трамп действует решительно и может отдать приказ о массированных атаках по Ирану, впрочем, чтобы уничтожить такую большую страну как Иран нужен не один месяц работы.

