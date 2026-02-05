Польша готова отдать Украине МиГ-29 в обмен на дроны, Туск
- Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на украинские дроны и технологии.
- Киев и Варшава усиливают оборонную кооперацию, в частности в сфере беспилотников, и Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины.
Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на украинские беспилотники. Они необходимы Варшаве, чтобы построить эффективную систему противодействия дронам.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает "Укринформ".
Польша предлагает Украине обмен: о чем заявил Туск?
Дональд Туск заявил, что Варшава готова передать Украине истребители МиГ-29, если Киев согласится на обмен технологиями и беспилотниками.
По его словам, самолеты находятся в готовности к передаче, однако решение будет зависеть от актуальных потребностей Украины.
"Мы говорили о взаимном обмене. Речь идет об украинских беспилотниках, ведь мы хотим построить эффективную систему противодействия дронам",
– заявил Туск.
В то же время он отметил, что сейчас для Украины важнее могут быть ракеты и другие средства противовоздушной обороны, чем сами самолеты.
Киев и Варшава также усиливают оборонную кооперацию, в частности в сфере беспилотников и противодействия им. Польша заинтересована в украинских технологиях, которые доказали эффективность на поле боя, и рассматривает сотрудничество как приоритет.
Кроме того, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронированную технику и другое вооружение.
По словам Туска, стороны готовы корректировать договоренности в зависимости от ситуации на фронте и потребностей украинской армии.
Что известно о визите премьер-министра Польши в Киев?
Дональд Туск прибыл в Киев 5 февраля для обсуждения подготовки к Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.
Туск подчеркнул, что Польша остается ближайшим партнером Украины. Варшава демонстрирует поддержку на фоне глобальных вызовов и уменьшения внимания к войне России против Украины.
Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Дональдом Туском они отдали дань уважения погибшим украинским защитникам и защитницам. Также глава государства проинформировал его о состоянии украинской энергетики. Украина и Польша обсудили сотрудничество в энергетике, совместные программы безопасности, производство дронов и оружия.