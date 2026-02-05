Польша готова отдать Украине МиГ-29 в обмен на дроны, Туск

Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на украинские беспилотники. Они необходимы Варшаве, чтобы построить эффективную систему противодействия дронам.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает "Укринформ".

Польша предлагает Украине обмен: о чем заявил Туск?

Дональд Туск заявил, что Варшава готова передать Украине истребители МиГ-29, если Киев согласится на обмен технологиями и беспилотниками.

По его словам, самолеты находятся в готовности к передаче, однако решение будет зависеть от актуальных потребностей Украины.

"Мы говорили о взаимном обмене. Речь идет об украинских беспилотниках, ведь мы хотим построить эффективную систему противодействия дронам",

– заявил Туск.

В то же время он отметил, что сейчас для Украины важнее могут быть ракеты и другие средства противовоздушной обороны, чем сами самолеты.

Киев и Варшава также усиливают оборонную кооперацию, в частности в сфере беспилотников и противодействия им. Польша заинтересована в украинских технологиях, которые доказали эффективность на поле боя, и рассматривает сотрудничество как приоритет.

Кроме того, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронированную технику и другое вооружение.

По словам Туска, стороны готовы корректировать договоренности в зависимости от ситуации на фронте и потребностей украинской армии.

Что известно о визите премьер-министра Польши в Киев?