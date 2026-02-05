Об этом сообщила канцелярия главы правительства Польши.
Что известно о визите польского чиновника?
5 февраля Дональд Туск прибыл на столичный вокзал в Киеве. Его встретил глава украинского МИД Андрей Сибига. Также присутствовали послы Украины в Польше и Польши в Украине Василий Боднар и Петр Лукасевич.
Ранее премьер-министр Польши анонсировал, что во время визита он планирует обсудить подготовку к проведению Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.
Тогда он отмечал, что в рамках этого визита его будет сопровождать министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский, который вместе с командой готовит конференцию по восстановлению Украины.
По словам Туска, на фоне многочисленных глобальных вызовов и снижения внимания к войне России против Украины, этот визит призван продемонстрировать, что Польша является ближайшим партнером Украины и находится рядом в самые тяжелые моменты.
Кстати, ранее, 18 декабря, глава Украины Владимир Зеленский посетил Польшу. Тогда он с Туском говорили об укреплении украинской боевой авиации и оборонных проектах в рамках программы SAFE, в частности о совместном производстве дронов.