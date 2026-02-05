Про це повідомила канцелярія глави уряду Польщі.

Що відомо про візит польського посадовця?

5 лютого Дональд Туск прибув на столичний вокзал у Києві. Його зустрів глава українського МЗС Андрій Сибіга. Також були присутні посли України в Польщі та Польщі в Україні Василь Боднар і Пьотр Лукасевич.

Польща є лідером у підтримці України, включаючи енергетичну допомогу. Ми цінуємо цю солідарність і наше стратегічне партнерство. Ми з нетерпінням чекаємо результативного візиту та змістовних переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським,

– зазначив Андрій Сибіга.

Раніше прем'єр-міністр Польщі анонсував, що під час візиту він планує обговорить підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в червні у Гданську.

Тоді він зазначав, що, у межах цього візиту його супроводжуватиме міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський, який разом із командою готує конференцію з відновлення України.

За словами Туска, на тлі численних глобальних викликів і зменшення уваги до війни Росії проти України, цей візит покликаний продемонструвати, що Польща є найближчим партнером України й перебуває поруч у найважчі моменти.

До речі, раніше, 18 грудня, глава України Володимир Зеленський відвідав Польщу. Тоді він з Туском говорили про зміцнення української бойової авіації і оборонні проєкти у межах програми SAFE, зокрема спільне виробництво дронів.

