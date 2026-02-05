Польща готова віддати Україні МіГ-29 в обмін на дрони, – Туск

Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на українські безпілотники. Вони необхідні Варшаві, аби побудувати ефективну систему протидії дронам.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після переговорів із Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє "Укрінформ".

Польща пропонує Україні обмін: про що заявив Туск?

Дональд Туск заявив, що Варшава готова передати Україні винищувачі МіГ-29, якщо Київ погодиться на обмін технологіями та безпілотниками.

За його словами, літаки перебувають у готовності до передачі, однак рішення залежатиме від актуальних потреб України.

"Ми говорили про взаємний обмін. Йдеться про українські безпілотники, адже ми хочемо побудувати ефективну систему протидії дронам",

– заявив Туск.

Водночас він зазначив, що нині для України важливішими можуть бути ракети та інші засоби протиповітряної оборони, ніж самі літаки.

Київ і Варшава також посилюють оборонну кооперацію, зокрема у сфері безпілотників і протидії їм. Польща зацікавлена в українських технологіях, які довели ефективність на полі бою, і розглядає співпрацю як пріоритет.

Крім того, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме броньовану техніку та інше озброєння.

За словами Туска, сторони готові коригувати домовленості залежно від ситуації на фронті та потреб української армії.

