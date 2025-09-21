Утром пятницы, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, приблизившись к Таллинну. Во время этого летчики страны-агрессора проигнорировали сигналы пилотов НАТО, патрулировавших небо страны.

Об этом рассказал полковник Антс Кивиселг, командир разведывательного центра Сил обороны Эстонии. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Почему россияне проигнорировали сигналы пилотов НАТО?

Очередным испытанием способности Альянса реагировать на российские воздушные угрозы стало 12-минутное нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября.

Интересно, что 20 сентября минобороны России отрицало инцидент, на что в Эстонии заявили, что вторжение было подтверждено радаром и визуальным контактом.

Обратите внимание! Это уже 4 случай нарушения воздушного пространства Эстонии в 2025 году.

В интервью Associated Press полковник Кивиселг заявил, что еще "необходимо подтвердить", было ли нарушение границы преднамеренным. Однако, независимо от этого, российские самолеты "должны были знать, что они находятся в воздушном пространстве Эстонии".

Интересно, что пилоты страны-агрессора подтвердили получение сигнала от итальянских летчиков, патрулировавших на F-35. Несмотря на это, россияне проигнорировали его и "фактически не придерживались указаний".

Почему они этого не сделали, это вопрос к российским пилотам,

– сказал Кивисельг.

К слову, МиГ-31 вылетели с аэродрома вблизи Петрозаводска и направлялись в Калининград. По словам эстонского полковника, сначала их перехватили два финских истребителя, а затем сопровождали два итальянских самолета, вылетевших с эстонской авиабазы Эмари.

Нарушение воздушного пространства Эстонии: что говорят эксперты?