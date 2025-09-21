Під час польоту над Естонією російські МіГ-31 проігнорували сигнали пілотів НАТО
- Російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, ігноруючи сигнали пілотів НАТО, які патрулювали небо.
- Літаки країни-агресорки прямували до Калінінграда, спершу їх перехопили фінські винищувачі, а потім супроводжували італійські F-35.
Уранці п'ятниці, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, наблизившись до Таллінна. Під час цього льотчики країни-агресорки проігнорували сигнали пілотів НАТО, що патрулювали небо країни.
Про це розповів полковник Антс Ківіселг, командир розвідувального центру Сил оборони Естонії. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.
Чому росіяни проігнорували сигнали пілотів НАТО?
Черговим випробуванням здатності Альянсу реагувати на російські повітряні загрози стало 12-хвилинне порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня.
Цікаво, що 20 вересня міноборони Росії заперечило інцидент, на що в Естонії заявили, що вторгнення було підтверджено радаром і візуальним контактом.
Зверніть увагу! Це вже 4 випадок порушення повітряного простору Естонії у 2025 році.
В інтерв'ю Associated Press полковник Ківіселг заявив, що іще "необхідно підтвердити", чи було порушення кордону навмисним. Однак, незалежно від цього, російські літаки "мали знати, що вони перебувають у повітряному просторі Естонії".
Цікаво, що пілоти країни-агресорки підтвердили отримання сигналу від італійських льотчиків, що патрулювали на F-35. Попри це, росіяни проігнорували його і "фактично не дотрималися вказівок".
Чому вони цього не зробили, це питання до російських пілотів,
– сказав Ківісельг.
До слова, МіГ-31 вилетіли з аеродрому поблизу Петрозаводська й прямували до Калінінграда. За словами естонського полковника, спершу їх перехопили два фінські винищувачі, а потім супроводжували два італійські літаки, що вилетіли з естонської авіабази Емарі.
Порушення повітряного простору Естонії: що кажуть експерти?
Ексклюзивно для 24 Каналу інцидент прокоментували військові та експерти. На думку офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, НАТО бракує хоробрості, аби дати гідну відсіч Росії. Він також пригадав, коли в листопаді 2015 року Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24.
Політолог Ігор Рейтерович вважає подібні провокації зі сторони Володимира Путіна цілком очікуваними. "Я думаю, що наступного разу під час масованої атаки по Україні, якась частина дронів залетить до іншої натівської країни", – поділився він.
Водночас полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан переконаний, що країна-агресорка продовжуватиме подібні провокації. "Естонія мала б відреагувати так само як Туреччина, яка знищила російський Су-24", – зауважив він.