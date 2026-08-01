Могут стоять россияне: политолог проанализировал последствия миграционного кризиса в Испании

Около 50 тысяч мигрантов из Марокко прорвались в испанский город Сеута, власти Испании срочно направили туда армию. В связи с этой ситуацией в Евросоюзе даже призвали исключить страну из Шенгенской зоны.

Как рассказал 24 Каналу политолог Олег Саакян, миграционный кризис может быть признаком гораздо более серьезных проблем. Ведь контролируемая миграция как инструмент асимметричной войны – не новая технология.

Испания оказалась не готова: в чем заключалось слабое место страны?

В истории войн есть примеры, когда одни крепости осаждали, специально вытесняя людей из других, запускали слухи и так перегружали другие крепости, чтобы там не хватало провианта и ресурсов.

Контролируемая миграция, стимулирование к бегству – это старая технология. В современной военной науке существуют хорошо концептуализированные механизмы, основанные на обстрелах, миграционных потоках, штурмах границ. Это отрабатывалось в Афганистане, а также во времена Вьетнамской войны.

То есть здесь прослеживается классическая технология. В 2021 году, а затем уже во время полномасштабного вторжения в Украину, такая миграционная технология применялась на границе с прибалтийскими странами и Польшей с территории Беларуси. И сейчас мы видим, как раскачивают Испанию,

– подчеркнул политолог.

Пока трудно сказать, кто именно это делает, но очевидно, что технология не нова. Спусковым крючком стало то, что в Испании либерализовали миграционное законодательство, ведь у власти находятся левые силы, которые придерживаются позиций условного космополитизма.

Политолог о ситуации с мигрантами в Испании: смотрите видео

При этом Испания не отказывается от своих заморских территорий – наследия колониального прошлого. Эта непоследовательность и определенный этико-социальный разрыв в идеологическом поле Испании также создают условия для провокации. Именно в этом заключалось слабое место нынешнего испанского правительства и государства, позволявшее их противникам проводить атаки с территории африканских стран. Более того, к этому подталкивала сама география региона.

Обратите внимание! Мигранты прорывались в небольшой анклав Испании. Это крошечный город на африканском побережье. Марокко не признает власть испанцев над Суетой. Всего в город прорвались около 49 тысяч нелегалов, однако сотни уже возвращаются в Марокко. К сожалению, известно о по меньшей мере 18 погибших. Многие из них утонули в море, пытаясь добраться до Сеуты. Еще несколько человек погибли из-за давки на пляже.

Выход из ситуации, к сожалению, будет не очень благоприятным: придется менять миграционное законодательство и вводить жесткие нормы.

Важно отметить, что Европа все чаще становится жертвой гибридных и асимметричных методов агрессии. Об миграционном кризисе на протяжении многих лет предупреждали аналитики. Это одна из технологий, которую будут использовать недруги, прежде всего Россия, и к ней нужно быть готовыми.

"Европа не извлекла уроков даже из польского и балтийского опыта, из белорусского сценария. И теперь Испания оказалась абсолютно безоружной и неподготовленной к тому, о чем уже говорили и что уже происходило на границах ЕС", – подчеркнул Олег Саакян.

Может ли к этому быть причастна Россия?

По мнению политолога, такой сценарий вполне возможен. Влияние России на африканском континенте остается серьезным, в Северной Африке тоже ощущается ее присутствие. Обеспечить ресурсную, финансовую и информационную составляющую такой операции россияне вполне способны.

Достаточно ли противодействия россиянам? Нет. Была ли эта уязвимость очевидна? Очевидна. Делала ли Россия такое раньше? Делала. Здесь не нужно трижды задумываться, ведь сразу виден ряд признаков того, что за этим может стоять Россия,

– добавил политолог.

Это только Россия или вместе с другими субъектами – это нужно расследовать. Но удивления ни у кого не будет, если за этим окажется довольно активное участие Кремля.