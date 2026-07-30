Тысячи людей на границе: Испания перебрасывает войска, чтобы остановить мигрантов в Сеуте

В четверг, 30 июля, сотни мигрантов прорвались из Марокко в испанский анклав Сеута, преодолев границу по морю и через ограждения. На фоне обострения ситуации Италия призвала приостановить действие Шенгенской зоны в отношении Испании, а Мадрид решил усилить меры безопасности с помощью военных.

Об этом сообщают Reuters и Euronews.

Что известно о ситуации, сложившейся с мигрантами в Испании?

Часть мигрантов переплывала на территорию Испании по морю, используя надувные камеры и другие плавсредства, а другие прорывались через ворота в ограждении. Из-за массового наплыва мигрантов силы гражданской гвардии Испании оказались перегружены. Испанские СМИ отмечают, что количество людей, пересекших границу, могло составить от 2 до 3 тысяч.

По данным Reuters, девять человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты. Сотни людей пытались попасть в анклав через пляж Тарахаль. Пограничники сообщали, что мигранты массово выходили с моря, а части из них удалось прорваться через ограждение. Для местных жителей ситуация стала поводом для серьезного беспокойства. Некоторые магазины закрылись, а предприниматели начали самостоятельно организовывать охрану своих объектов, опасаясь возможных беспорядков.

Ситуация вызвала острую политическую реакцию в Европе. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выступает за приостановку свободного передвижения в Шенгенской зоне с Испанией. Он объяснил это угрозой, которую, по его мнению, представляет неконтролируемая нелегальная миграция для национальной безопасности. Таяни также раскритиковал политику испанского правительства в отношении мигрантов, заявил, что решение предоставить легальный статус сотням тысяч людей без документов, по его мнению, способствует деятельности контрабандистов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала эту позицию и заявила, что Рим готов прибегнуть к "чрезвычайным мерам" для защиты своих границ, включая возможное приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией.

Испанский министр иностранных дел в ответ заявил, что вызвал итальянского посла из-за "неуместных" высказываний Таяни.

В Испанию прибыло большой количество мигрантов: смотрите видео

Italy may restore border controls due to migrant breakthrough in Spanish Ceuta (video).



“Due to the migration crisis, the government is considering suspending the Schengen regime in relations with Spain,” writes the newspaper Corriere della Sera.



In recent days, thousands of… https://t.co/2RPmS9z5kQ pic.twitter.com/xFeP3K7R4n – NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2026

В свою очередь, Мадрид решил усилить охрану Сеуты с помощью армии. Планировалось направить в анклав три взвода по 20 военнослужащих, водолазное подразделение и военный корабль. Также Испания увеличила численность полицейских сил специального назначения до 200 человек.

Региональные власти Сеуты ранее призвали правительство в Мадриде объявить чрезвычайное положение и взять ситуацию под контроль, заявляя, что местные службы больше не справляются с наплывом людей.

Европейская комиссия также заявила о готовности оказать Испании оперативную помощь через Frontex. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что защита внешних границ ЕС остается важной частью борьбы с нелегальной миграцией. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство стремится как можно скорее нормализовать ситуацию в Сеуте и будет работать над этим совместно с марокканскими властями.

Отметим, что Сеута вместе с Мелильей являются единственными сухопутными границами Европейского Союза с Африкой. Оба испанских анклава периодически становятся местом массовых попыток мигрантов попасть в ЕС. Нынешняя ситуация напомнила кризис 2021 года, когда за два дня в Сеуту проникли около 10 тысяч человек, преимущественно из Марокко и стран Африки к югу от Сахары.