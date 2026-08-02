Среди мигрантов, прорвавших границу Испании, обнаружили марокканских шпионов, – СМИ

Испанские правоохранительные органы заявили, что среди мигрантов, прорвавших границу в Сеуте, были обнаружены сотрудники марокканских спецслужб. По данным СМИ, они следили за действиями испанских сил безопасности и собирали разведывательную информацию.

Об этом пишет издание El Español.

Что известно о разоблачении шпионов?

По информации издания, подозреваемых разведчиков зафиксировали с помощью систем видеонаблюдения, установленных на границе. Источники утверждают, что их присутствие во время подобных миграционных кризисов не является новым – аналогичные случаи уже фиксировались во время волн миграционного давления на Сеуту и Мелилью.

В разведке Испании считают, что такая операция носит признаки гибридной войны и вряд ли могла состояться без участия марокканских спецслужб. По данным собеседников издания, их задачей было наблюдение за массовым прорывом границы, сбор информации о развертывании испанских сил безопасности и анализ их реакции.

В Генеральном штабе Гражданской гвардии связывают новую волну нелегальной миграции с дипломатической напряженностью между Испанией и Марокко. Среди возможных причин называют решение Верховного суда Испании о возвращении мигрантов на границе, а также недавний визит премьер-министра Педро Санчеса в Алжир, который является региональным соперником Марокко.

Напомним, 30 июля тысячи мигрантов прорвались из Марокко в испанский анклав Сеута по морю и через пограничные заграждения. По данным СМИ, при попытке пересечения границы в Испанию погибла сотня человек. В связи с обострением ситуации Испания перебросила в Сеуту военных, водолазное подразделение, военный корабль и увеличила количество спецназовцев.

По оценкам Гражданской гвардии Испании, в анклав Сеута уже попали около 49 тысяч мигрантов из Марокко. Для сравнения: в самом городе проживает лишь примерно 84 тысячи человек. Число прибывших уже превышает половину численности местного населения, что создает значительную нагрузку на инфраструктуру, правоохранительные органы и службы экстренного реагирования.

Из-за массового потока мигрантов Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и возобновила пограничный контроль на морских и воздушных маршрутах в связи с миграционным кризисом в Сеуте. По словам премьер-министра Джорджи Мелони, ограничения носят временный характер и будут действовать только до стабилизации ситуации. Франция также усилила контроль на границе с Испанией, а часть стран ЕС поддержала более жесткие меры, хотя Испания раскритиковала решение Рима, подчеркнув необходимость соблюдения европейских соглашений и единства ЕС.

К слову, после массовой попытки нелегальных мигрантов прорваться к испанскому анклаву Сеута власти Испании устанавливают новый плавучий барьер на границе с Марокко. Надувная конструкция протяженностью около 500 метров появится у волнореза Тарахаль. Она должна сдерживать мигрантов, пытающихся добраться до Испании морем.