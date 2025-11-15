Миндичгейт вспыхнул в неудобный момент: Politico раскрыли, какому процессу мешает скандал

Украинская власть попала в сложную ситуацию, ведь у партнеров возникают вопросы относительно коррупции. Западные журналисты проанализировали, как Киев пытается справиться с коррупционным скандалом.

Чему именно помешал миндичгейт?

Медийщики обратили внимание, что Украина призывает партнеров из ЕС пойти на огромный риск и договориться о репарационном кредите в размере 140 миллиардов евро, взятого из конфискованных российских активов.

Киеву нужна финансовая помощь, чтобы пережить, вероятно, самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. А союзники, которые все еще хотят поддерживать Киев, также хотят получить ответы насчет коррупции,

Поэтому украинские чиновники сделали ряд заявлений иностранным журналистам:

Андрей Ермак в интервью сети репортеров Axel Springer Global Reporters Network сказал, что Зеленский принципиальный и не коррумпированный, поэтому неприкасаемых для него нет. А "все, что произошло, – результат результатом абсолютно свободных расследований", то есть антикоррупционные органы независимы и работают.

А на встрече с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис 14 ноября Ермак сказал, что "расследование последних громких кейсов должны быть тщательными, профессиональными и беспристрастными и привести к реальным результатам, а не быть использованными для дестабилизации ситуации в Украине в пользу планам России".

Юлия Свириденко в разговоре с Politico подчеркнула: правительство должно показать украинскому обществу и партнерам, что ни при каких обстоятельствах не потерпит коррупции и будет быстро реагировать на любые факты. "Мы должны бороться с коррупцией с такой же решимостью, как и с внешней угрозой. В самые тяжелые времена наша сила – в единстве. Искоренение любой коррупции в любом государственном учреждении – это вопрос достоинства нашего правительства. Мы несем ответственность перед нашими защитниками", – цитирует ее издание.

Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина для NBC News высказалась так: "Нет места для безнаказанности, независимо от того, являетесь ли вы близким союзником кого-то, или нет. Это неприятно, но в истории Украины такого еще никогда не было, а это означает, что некоторые вещи, которые мы создали, действительно работают".

Высокопоставленные чиновники спешат успокоить западных партнеров Киева после того, как информация о вероятной схеме взяток на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, в которой были замешаны нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники, а также некоторые близкие соратники президента Владимира Зеленского, вызвала беспокойство у союзников,

Это накладывается на события вокруг НАБУ летом, когда законопроектом №12414 антикоррупционные органы должны были подчинить генпрокурору.

Среди мер, к которым прибегнул официальный Киев, – увольнение Галущенко и Гринчук, санкции против Миндича и лишение его украинского гражданства, масштабный аудит и перестановки в государственных энергетических компаниях.

Все это имеет целью показать, что государство может эффективно наводить порядок. Руководство хочет продемонстрировать срочность в искоренении коррупционных схем, поскольку они подрывают страну, которая сталкивается с постоянными наступлениями Владимира Путина,

Также СМИ процитировало главу "Фонда DEJURE" Михаила Жернакова, который считает, что Украина сможет превратить репутационное фиаско на мощный толчок к реформам.

"Я действительно считаю, что украинское правительство имеет все полномочия, чтобы показать партнерам: да, мы споткнулись, но вместо того, чтобы предлагать точечные решения, мы начинаем системные изменения", – сказал он.

G7 отреагировала на скандал

Послы стран "Большой семерки" 15 ноября приветствовали то, что руководство Украины поддерживает независимое расследование НАБУ и САП. "Рассчитываем на дальнейшее лидерство Украины в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции", – говорится в их обращении.