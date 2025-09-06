Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. В Пентагоне уже обновил таблички

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Министерства войны Пита Гегсета.

Как переименовывали Пентагон?

В сети показали видео, на котором рабочие убирают из официальных вывесок Пентагона надпись "оборона". Вместо нее будет слово "война".

Министерство обороны стало Министерством войны: смотрите видео

Изменили и таблички должностных лиц ведомства. Теперь на дверях кабинета Пита Гегсета красуется надпись "министр войны".

Работники меняют табличку кабинета Гегсета: смотрите видео

Кроме того, адрес Пентагона теперь war.gov, а на главной странице появилась надпись "Министерство войны США". Также Хегсет уже изменил нейминг на всех страницах в соцсетях.

Девизом моего первого пехотного взвода было: "Кто хочет мира – должен готовиться к войне". Министерство войны будет готовым – ежедневно и любым способом –гарантировать нашим гражданам жизнь в мире,

– написал Гегсет на своих странице в Х.

Пит Гегсет – министр войны / фото министра войны США

Что известно о переименовании Министерства обороны США?

5 сентября президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в Министерство войны.

Мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую, все до и между ними. Затем решили стать прогрессивными и переименовали в Министерство обороны. Поэтому возвращаемся к Министерству войны. Думаю, это гораздо более уместное название, особенно учитывая нынешнюю ситуацию в мире,

– заявил он.

Заметим, что Министерство войны было создано в США в 1789 году, однако было ликвидировано после в 1947 году. С 1947 по 1949 годы объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством, а в 1949 получил известное большинству название – Министерство обороны.