Президент США Дональд Трамп отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, вместо этого поддержав идею Владимира Путина о мирном соглашении. Впрочем, это не помешало европейским лидерам настаивать на перемирии.

Не то чтобы Киев или союзники не хотели мира, однако они понимают, что Россия хочет соглашение, которое не будет мешать получить то, чего она хочет путем силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Чем отличаются позиции Украины, России и США?

Дональд Трамп во время недавних переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, согласился с некоторыми тезисами Москвы, поставив под сомнение "необходимость" прекращения огня в пользу более широкого мирного соглашения.

Но, по мнению экспертов по международному праву и аналитиков, любое соглашение, которое заставит Украину отказаться от своей территории, чтобы остановить убийства своего народа Россией, будет абсолютно незаконным согласно Уставу ООН.

Киев и его европейские союзники предположили, что прекращение огня может быть предвестником встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а затем трехсторонней встречи между президентами США, России и Украины.

В то же время Путин и Трамп сейчас выступают за прежде всего заключение постоянного мирного соглашения., которое будет определять будущие отношения между двумя странами – Россией и Украиной. И на этом моменте, как замечает издание, все усложняется.

Существует уникальный ключевой принцип международного права, который выгравирован в Уставе ООН: применение силы категорически запрещено. Это также (означает), что любой договор, который вы получаете путем применения силы, является фактически незаконным и по своей сути недействительным,

– отмечает международный юрист и юридический советник фонда по правам человека Global Rights Compliance Джереми Пицци.

CNN пишет, что Владимир Путин скорее всего так и не отказался от некоторых своих максималистских требований, в частности от того, чтобы Украина отказалась от всей Донецкой и Луганской областей, а также вступления в НАТО в дальнейшем.

В то же время Украина, согласно Конституции, не могу отдать территорию, любые изменения должны одобрить на референдуме. Пишут, что такое правило действует частично из-за склонности России устанавливать марионеточные правительства в иностранных странах.

Несмотря на это, Джереми Пицце говорит, что даже в случае желания украинцев проголосовать за отказ от территорий, что они вряд ли сделают, согласно данным опросов, но соглашение все же будет незаконным согласно международному праву.

России не стоит доверять

В то же время есть и другие причины, почему Украина не может отдать территории. Россияне сейчас контролируют почти весь Луганск и более 70% Донецка, а это означает, что Владимир Путин требует от Киева отдать больше, чем захватил.

Более того, некоторые подконтрольные Киеву участки Донецкой области имеют инфраструктуру, которая имеет решающее значение для обороны Украины. Среди них ряд промышленных городов, в частности Славянск, Краматорск и Константиновка.

Они соединены главными дорогами и железными дорогами, в результате чего образуют основу обороны Украины. Поэтому, как отмечают в издании, если Россия захватит их, то путь к более западным частям страны будет широко открыт для Москвы.

Россия уже более 10 лет последовательно и неоднократно осуществляет вооруженные нападения на Украину. Россия симулировала переговоры, делала вид доброй воли, продолжая применять насилие и преследуя те же незаконные максималистские цели, и украинская власть это болезненно осознает,

– говорит юрист.

По его мнению, нет никакой логической и разумной причины доверять России в случае отсутствия добросовестного решения или обязательства, которые она возьмет со своей стороны, чтобы "воздержаться от убийств большего количества украинцев".