Дональд Трамп отправился в Аляску на саммит с Путиным, надеясь, что ему удастся получить согласие диктатора на прекращение огня. Вернулся в Вашингтон американский лидер, уже отказавшись от собственной идеи перемирия и поддержав позицию российского коллеги, что, мол, сначала надо заключить мирное соглашение, а потом остановить боевые действия. Забыл президент США и за свои угрозы ввести санкции против покупателей российской нефти, передает 24 Канал.

Смотрите также Просил освободить пленных и нокаутировать Путина: какие у Усика "отношения" с Трампом

Какую цену заплатит Трамп за "сдачу" Украины?

Как пишет The Washіnghton Post, Дональд Трамп поддержал предложение Путина о передаче всего Донбасса под контроль России. Это означало бы, что Украина должна отказаться от своей основной линии обороны на востоке.

Путин, взамен, якобы пообещал, что в обмен на Донбасс прекратит наступление и не будет нападать на другие страны. Однако обещания диктатора – ничего не стоят. Он неоднократно нарушал свои обязательства перед Украиной и Западом: от Будапештского меморандума 1994 года, гарантировавшего защиту Украины от внешней агрессии, до многочисленных Минских соглашений.

Ему нужна Донетчина, чтобы получить за столом переговоров то, чего не смог достичь на поле боя. Это также упростит дальнейшую агрессию, когда он или его преемник посчитает момент удобным для нового удара.

Единственным позитивом является то, что европейские лидеры говорят: Трамп заявил, что Путин согласился на "гарантии безопасности" для Украины. Мол, США могут стать одним из гарантов – хотя и за пределами НАТО. Но никаких подробностей Трамп не предоставил.

Чтобы такие гарантии имели реальную сдерживающую силу, они должны включать иностранные войска на территории Украины. Киеву нужна возможность развивать собственные войско и оборонную промышленность. США должны предоставлять разведданные и воздушную поддержку. Пока непонятно, согласится ли на это Трамп, или Путин. А без активной роли США, европейские страны вряд ли рискнут отправить войска.

Трамп заплатит огромную политическую цену, если предаст Украину или попытается навязать ей сделку на условиях Путина. Президент США может сколько угодно говорить, что это война Байдена, а не его. Но, хочет он того или нет, дальнейшие события будут разворачиваться уже под его ответственностью. Поражение Украины отзовется дома и в мире на весь период его президентства,

– напомнили в The Washinghton Post.

Своим ударом по ядерным объектам Ирана Трамп начал восстанавливать американскую силу сдерживания, которую потеряли Обама и Байден в Афганистане, Украине и на Ближнем Востоке. То, что Трамп сделает дальше в Украине, и определит – укрепит он этот успех или отдаст его в обмен на сомнительную "мирную эпоху".