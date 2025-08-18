Дональд Трамп вирушив в Аляску на саміт із Путіним, сподіваючись, що йому вдасться отримати згоду диктатора на припинення вогню. Повернувся до Вашингтона американський лідер, вже відмовившись від власної ідеї перемир'я і підтримавши позицію російського колеги, що, мовляв, спершу треба укласти мирну угоду, а потім зупинити бойові дії. Забув президент США і за свої погрози запровадити санкції проти покупців російської нафти, передає 24 Канал.

Яку ціну заплатить Трамп за "здачу" України?

Як пише The Washіnghton Post, Дональд Трамп підтримав пропозицію Путіна щодо передачі усього Донбасу під контроль Росії. Це означало б, що Україна має відмовитися від своєї основної лінії оборони на сході.

Путін, натомість, нібито пообіцяв, що в обмін на Донеччину припинить наступ і не буде нападати на інші країни. Однак обіцянки диктатора – нічого не варті. Він неодноразово порушував свої зобов'язання перед Україною та Заходом: від Будапештського меморандуму 1994 року, що гарантував захист України від зовнішньої агресії, до численних Мінських угод.

Йому потрібна Донеччина, аби здобути за столом переговорів те, чого не зміг досягти на полі бою. Це також спростить подальшу агресію, коли він або його наступник вважатиме момент зручним для нового удару.

Єдиним позитивом є те, що європейські лідери кажуть: Трамп заявив, що Путін погодився на "гарантії безпеки" для України. Мовляв, США можуть стати одним із гарантів – хоча й поза межами НАТО. Але жодних подробиць Трамп не надав.

Щоб такі гарантії мали реальну стримувальну силу, вони мають включати іноземні війська на території України. Києву потрібна можливість розвивати власні військо та оборонну промисловість. США мають надавати розвіддані й повітряну підтримку. Наразі незрозуміло, чи погодиться на це Трамп, чи Путін. А без активної ролі США, європейські країни навряд чи ризикнуть відправити війська.

Трамп заплатить величезну політичну ціну, якщо зрадить Україну або спробує нав'язати їй угоду на умовах Путіна. Президент США може скільки завгодно говорити, що це війна Байдена, а не його. Але, хоче він того чи ні, подальші події розгортатимуться вже під його відповідальністю. Поразка України відгукнеться вдома й у світі на весь період його президентства,

– нагадали у The Washinghton Post.

Своїм ударом по ядерних об'єктах Ірану Трамп почав відновлювати американську силу стримування, яку втратили Обама та Байден в Афганістані, Україні та на Близькому Сході. Те, що Трамп зробить далі в Україні, і визначить – зміцнить він цей успіх чи віддасть його в обмін на сумнівну "мирну епоху".