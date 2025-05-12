Посол Британии в США выразил сомнение в искренности Путина относительно переговоров
- Посол Великобритании в США Питер Мандельсон выразил сомнение в искренности Путина относительно мирных переговоров, подчеркивая, что его настоящей целью является отрицание существования Украины как независимого государства.
- Мандельсон отметил, что несмотря на заявления о готовности к диалогу, российские войска продолжают атаки на Украину, и подчеркнул необходимость дополнительного давления на Россию для реальных переговоров.
- Британский посол поддерживает инициативу США по прекращению огня и выражает желание, чтобы в противостоянии победил президент Трамп, а не Путин.
Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует интерес к мирным переговорам. Однако его настоящей целью является отрицание самого факта существования Украины как независимого и демократического государства.
Об этом заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью телеканалу CBS News.
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Чего Путин на самом деле хочет от переговоров
Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он (Путин, – 24 Канал) хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства,
– заявил Мандельсон.
Он также напомнил, что несмотря на публичные заявления о готовности к диалогу, российские войска и в дальнейшем продолжают атаковать Украину дронами и снарядами, в частности делали это на выходных.
Британский посол положительно оценил то, что Украина согласилась на инициативу США по достижению полного прекращения огня. Но правда заключается в том, что Путин ведет балансировку сил с главой Белого дома.
И, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров,
– подытожил Мандельсон.