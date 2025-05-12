Посол Британии в США выразил сомнение в искренности Путина относительно переговоров

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует интерес к мирным переговорам. Однако его настоящей целью является отрицание самого факта существования Украины как независимого и демократического государства.

Об этом заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью телеканалу CBS News.

Смотрите также Цель очевидна, – военный сказал, что стоит за предложением Путина о встрече в Стамбуле

Чего Путин на самом деле хочет от переговоров

Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он (Путин, – 24 Канал) хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства,

– заявил Мандельсон.

Он также напомнил, что несмотря на публичные заявления о готовности к диалогу, российские войска и в дальнейшем продолжают атаковать Украину дронами и снарядами, в частности делали это на выходных.

Британский посол положительно оценил то, что Украина согласилась на инициативу США по достижению полного прекращения огня. Но правда заключается в том, что Путин ведет балансировку сил с главой Белого дома.

И, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров,

– подытожил Мандельсон.