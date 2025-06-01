Reuters опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией

СМИ обнародовали список предложений и требований Киева, который украинская сторона озвучит россиянам в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что Украина предложит России: полный текст документа

Среди основных принципов соглашения и переговорного процесса названы полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка мирных переговоров.

Мерами по развитию доверия является решение гуманитарных вопросов. Это безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обмен пленных по принципу "всех на всех" и освобождение Россией всех гражданских заложников.

Целью переговоров является восстановить постоянную основу для длительного мира и безопасности и обеспечить, чтобы агрессия не повторилась.

Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество принять участие в переговорах и предоставить гарантии для обеспечения выполнения договоренностей.

Относительно суверенитета и территориальных вопросов в документе сказано так:

Украина не вынуждена быть нейтральной. Она может выбирать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в Альянсе. Не может быть наложено никаких ограничений на количество, развертывания или другие параметры Вооруженных Сил Украины, а также на развертывание войск дружественных иностранных государств на территории Украины. Территориальные приобретения, сделанные Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.

В тексте сказано, что с России могут снять некоторые санкции, но поэтапно и только постепенно. В случае необходимости их восстановят. А замороженные российские активы или используют для восстановления, или они останутся замороженными до выплаты репараций.

Стороны должны договориться о четкой, сбалансированной и достижимой дорожной карте для имплементации и обеспечения выполнения соглашений.

Следующим шагом станет согласование прекращения огня и повестки дня встречи Зеленского и Путина.

После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры. Основными темами станут полное и безусловное прекращение огня – его модальность и мониторинг, меры укрепления доверия, подготовка, согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по ключевым темам. Переговоры должны состояться при участии США и Европы.

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней (с возможностью пролонгации каждые 30 дней) как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров. Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран,

– говорится в документе.

Украина и Россия должны обменяться военнопленными по принципу "всех на всех". Россия должна безусловно вернуть всех депортированных и перемещенных украинских детей и освободить всех гражданских пленных.

Эти меры должны включать все перечисленные категории лиц, начиная с февраля 2014 года,

– акцентировано в документе.

Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Они должны обсудить следующие темы:

Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушение.

Гарантии безопасности и неповторения агрессии.

Территориальные вопросы.

Экономика, компенсации, восстановление.

Санкции за нарушение соглашений.

Заключение окончательного мирного соглашения.

Напомним, уже известен состав украинской делегации на переговорах. И он несколько отличается от предыдущего.