Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что Украина будет требовать от России в Стамбуле

Согласно сообщению Reuters, дорожная карта Украины на переговорах в Турции 2 июня будет такой:

полное прекращение огня минимум на 30 дней;

после этого – возвращение всех пленных, которых удерживают обе стороны;

возвращение украинских детей, которых вывезли на территорию, контролируемую Россией;

затем – встреча Зеленского и Путина.

Украинские переговорщики на переговорах, запланированных на 2 июня в Стамбуле, представят российской стороне предложенную дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования, согласно копии документа, с которой ознакомилось агентство Reuters,

– говорится в статье.

Киев не соглашается на ограничение количества армии, не признает оккупированные территории российскими и требует репараций от агрессора.

"Согласно плану, Москва и Киев – с участием Соединенных Штатов и Европы – будут работать над согласованием условий, на которых они могут договориться о полном прекращении трехлетней полномасштабной войны. (...) В документе также отмечалось, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для переговоров по территории", – пишут журналисты.

Украинскую делегацию 2 июня возглавит Рустем Умеров. А Зеленский определил позиции Украины перед переговорами – это полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей.