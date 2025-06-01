Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Кто возглавит украинскую делегацию

Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, как и в прошлый раз, возглавит Рустем Умеров.

Президент также сообщил, что он заслушал доклады министра обороны, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия. Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что очертил ключевые задачи на ближайший период, а также определил позиции накануне встречи в Стамбуле, которая запланирована на понедельник, 2 июня.

Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей,

– говорится в публикации президента.

По его словам, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, необходимо также готовить встречу на высшем уровне, ведь ключевые вопросы могут решить только лидеры.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что пока ни Украина, ни Турция как принимающая сторона переговоров не имеют никакой информации о российском так называемом "меморандуме" о прекращении огня.

В то же время Украина уже направила свой документ.