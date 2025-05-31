Россия же хочет представлять документ в формате мирного соглашения, но это невозможно, пока продолжается активная фаза боевых действий. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

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"Стороны представят 2 диаметрально противоположных документа. Украина представит меморандум о перемирии и обмене пленными. Это технический документ. Россия собирается представлять документ в формате мирного соглашения, что невозможно сделать, пока продолжается активная фаза боевых действий. Россия сразу хочет максимум. Украина даже не будет это обсуждать", – сказал он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что ни Украина, ни Турция не имеют никакой информации о российском "меморандуме". Президент Украины отметил, что россияне скрывают этот документ.

Элемент давления на Украину

Игорь Рейтерович отметил, что для всех партнеров Украины, в частности, для США, вопрос перемирия является сверхважным. Все исходят из того, что это основное, что должно запустить потом мирный процесс. По его мнению, Украина может пообщаться с российской стороной и заявить, что не услышали никакой конкретики относительно перемирия, прекращения огня, поэтому дальнейшие переговоры в таком формате не имеют никакого смысла.

Есть информация, что Украина представит конкретные шаги по достижению перемирия на суше, в воздухе и на воде. Наше государство предложит именно технический подход.

От нас и России все цивилизованные страны мира ожидают, что сначала прекратят стрелять, а потом о чем-то будут договариваться. Россия хочет по-другому. Она хочет договариваться о чем-то глобальном, финальном, но одновременно проводить дальше боевые действия. Потому что в понимании Путина это элемент давления на Украину,

– объяснил политолог.

Владимир Путин делал так и раньше. Он считает, что таким образом он усиливает свои позиции, что выбьет лучшие условия для России, для себя. Кремлевский диктатор надеется на это и сейчас. Он хочет проводить переговоры в Стамбуле, но одновременно делать попытки наступления в Сумской, в Харьковской, в Донецкой областях. Путин считает, что для него это дополнительное преимущество, которым нужно пользоваться.