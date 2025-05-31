Росія ж хоче представляти документ у форматі мирної угоди, але це неможливо, поки триває активна фаза бойових дій. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

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"Сторони представлять 2 діаметрально протилежні документи. Україна представить меморандум про перемир'я та обмін полоненими. Це технічний документ. Росія збирається представляти документ у форматі мирної угоди, що неможливо зробити, поки триває активна фаза бойових дій. Росія відразу хоче максимум. Україна навіть не буде це обговорювати", – сказав він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що ані Україна, ані Туреччина не мають жодної інформації про російський "меморандум". Президент України зауважив, що росіяни приховують цей документ.

Елемент тиску на Україну

Ігор Рейтерович зазначив, що для усіх партнерів України, зокрема, для США, питання перемир'я є надважливим. Усі виходять з того, що це основне, що повинно запустити потім мирний процес. На його думку, Україна може поспілкуватися з російською стороною та заявити, що не почули жодної конкретики щодо перемир'я, припинення вогню, тому подальші переговори у такому форматі не мають жодного сенсу.

Є інформація, що Україна представить конкретні кроки щодо досягнення перемир'я на суші, у повітрі і на воді. Наша держава запропонує саме технічний підхід.

Від нас та Росії усі цивілізовані країни світу очікують, що спочатку припинять стріляти, а потім про щось будуть домовлятися. Росія хоче по-іншому. Вона хоче домовлятися про щось глобальне, фінальне, але водночас проводити далі бойові дії. Тому що у розумінні Путіна це елемент тиску на Україну,

– пояснив політолог.

Владімір Путін робив так і раніше. Він вважає, що у такий спосіб він посилює свої позиції, що виб'є кращі умови для Росії, для себе. Кремлівський диктатор сподівається на це і зараз. Він хоче проводити переговори у Стамбулі, але водночас робити спроби наступу у Сумській, у Харківській, у Донецькій областях. Путін вважає, що для нього це додаткова перевага, якою потрібно користуватися.