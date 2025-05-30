Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з головою МЗС Туреччини 30 травня заявив, що Росія досі не надала очікуваного документа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Росія навмисно не передає свій "меморандум"

Сибіга наголосив: перш ніж їхати на зустріч у Стамбулі, українська сторона має ознайомитися з пропозиціями Москви, щоб діалог був змістовним.

Як зазначають у виданні, обидві сторони намагаються диктувати власні умови мирного процесу. Вони намагаються заручитися підтримкою Вашингтона, який зі свого боку, дав зрозуміти, що може взагалі вийти з переговорів.

Україна продовжує наполягати на необхідності встановлення режиму припинення вогню як першочергового кроку, в той час як Росія перед припиненням вогню наполягає на обговоренні "коренів" війни – під цим Кремль традиційно має на увазі свої претензії до розширення НАТО.

Попередній раунд переговорів 16 травня завершився домовленістю про обмін полонених у форматі "1000 на 1000", але жодних рішень щодо мирної угоди досягнуто не було.

Україна вже направила свої пропозиції як Росії, так і США. У них передбачається повне припинення бойових дій на суші, морі та в повітрі під контролем міжнародних спостерігачів.

Тим часом у Москві заявляють, що нададуть свій меморандум лише безпосередньо на зустрічі в Стамбулі. Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що "вимагати [передати меморандум] негайно — це не конструктивно", а глава делегації Росії Мединський пообіцяв змістовну дискусію щодо кожного з пунктів 2 червня.

На думку українських урядовців, така поведінка свідчить про спробу зірвати процес. Росія може озвучити завідомо неприйнятні умови – зокрема, вимогу відмовитися від деяких територій, які вона вважає своїми і звинуватити Україну в зриві переговорів, оскільки та не погодиться.

Нагадаємо, Росія розпочала новий наступ попри прямі мирні переговори, відкривши новий фронт на Півночі України після заяв Путіна про "буферну зону". Втім, її темпи наступу незначні і серйозно ця операція хід війни не змінить, вважають аналітики.