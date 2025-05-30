Министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции 30 мая заявил, что Россия до сих пор не предоставила ожидаемого документа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Россия намеренно не передает свой "меморандум"

Сибига отметил: прежде чем ехать на встречу в Стамбуле, украинская сторона должна ознакомиться с предложениями Москвы, чтобы диалог был содержательным.

Как отмечают в издании, обе стороны пытаются диктовать собственные условия мирного процесса. Они пытаются заручиться поддержкой Вашингтона, который со своей стороны, дал понять, что может вообще выйти из переговоров.

Украина продолжает настаивать на необходимости установления режима прекращения огня как первоочередного шага, в то время как Россия перед прекращением огня настаивает на обсуждении "корней" войны – под этим Кремль традиционно подразумевает свои претензии к расширению НАТО.

Предыдущий раунд переговоров 16 мая завершился договоренностью об обмене пленных в формате "1000 на 1000", но никаких решений по мирному соглашению достигнуто не было.

Украина уже направила свои предложения как России, так и США. В них предусматривается полное прекращение боевых действий на суше, море и в воздухе под контролем международных наблюдателей.

Между тем в Москве заявляют, что предоставят свой меморандум только непосредственно на встрече в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что "требовать [передать меморандум] немедленно - это не конструктивно", а глава делегации России Мединский пообещал содержательную дискуссию по каждому из пунктов 2 июня.

По мнению украинских чиновников, такое поведение свидетельствует о попытке сорвать процесс. Россия может озвучить заведомо неприемлемые условия – в частности, требование отказаться от некоторых территорий, которые она считает своими и обвинить Украину в срыве переговоров, поскольку та не согласится.

Напомним, Россия начала новое наступление несмотря на прямые мирные переговоры, открыв новый фронт на Севере Украины после заявлений Путина о "буферной зоне". Впрочем, ее темпы наступления незначительны и серьезно эта операция ход войны не изменит, считают аналитики.