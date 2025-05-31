Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Что сказал Зеленский в обращении в 1193 день войны

Президент высказался о переговорах в Стамбуле.

Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и, что очень важно, – с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой. По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно.

По этому поводу был разговор с Эрдоганом.

"Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", – сказал Зеленский.