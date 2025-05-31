Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав Зеленський у зверненні в 1193 день війни

Президент висловився про перемовини в Стамбулі.

Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, що дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою. Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно.

З цього приводу була розмова з Ердоганом.

"Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", – сказав Зеленський.

Зараз держава дуже активно працює, щоб "гарантовано забезпечити наші Сили оборони всім необхідним". Україна формує нові домовленості з партнерами щодо різних потреб – виробництва і постачання зброї, фінансів, тренування.

