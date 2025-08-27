Большинство граждан Германии выразило мнение, что для достижения мира Украина должна уступить оккупированные Россией территории. Есть четкая разница результатов, зависящая от приверженности респондентов к той или иной партии.

Опрос провел институт Forsa. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

Какие результаты дал опрос немцев о войне в Украине?

Об этом сообщает Welt со ссылкой на результаты опроса, который провел институт Forsa, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, 52% участников считают, что Украина должна "быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения".

Среди избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" эту позицию поддержали 72%. В то же время среди сторонников консервативных партий таких было 43%, а среди социал-демократов – 48%.

Опрос проводился 18 – 19 августа, в нем приняли участие 1002 жителя Германии.

