В целом россияне не верят в скорое окончание войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что россияне думают о войне с Украиной?

Жители Брянской, Курской и Белгородской областей во время опросов заявили, что с начала полномасштабной агрессии они делали взносы в пользу армии, однако сейчас желание помогать отсутствует. Люди все чаще рассматривают российских военных не как "защитников", а как источник угрозы. Это связано с риском ударов украинских дронов по военным объектам в регионе, а также со случаями, когда армейцы уничтожали инфраструктуру и занимались мародерством.

Один из жителей Курской области признал, что местные устали от войны, хотят вернуться к мирной жизни и больше не собирают средства для фронта, ведь не видят конца противостоянию. Житель Брянщины добавил, что Москва постоянно меняет свои военные цели, поэтому заявления Владимира Путина о якобы готовности к переговорам противоречат заявлениям перед российской аудиторией о том, что Россия, по-прежнему, привержена достижению своих военных целей.

В ISW отмечают, что двойная риторика Путина позволяет ему вводить в заблуждение часть общества. В то же время опросы показывают разрыв: в целом большинство россиян продолжают поддерживать войну, тогда как жители приграничных регионов, которые непосредственно сталкиваются с ее последствиями, все меньше склонны ее одобрять.

Какие еще выводы делал ISW о российской пропаганде войны?