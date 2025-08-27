Загалом росіяни не вірять у швидке закінчення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що росіяни думають про війну з Україною?

Мешканці Брянської, Курської та Бєлгородської областей під час опитувань заявили, що з початку повномасштабної агресії вони робили внески на користь армії, проте нині бажання допомагати відсутнє. Люди дедалі частіше розглядають російських військових не як "захисників", а як джерело загрози. Це пов’язано з ризиком ударів українських дронів по військових об’єктах у регіоні, а також із випадками, коли армійці нищили інфраструктуру й займалися мародерством.

Один із жителів Курської області визнав, що місцеві втомилися від війни, хочуть повернутися до мирного життя й більше не збирають кошти для фронту, адже не бачать кінця протистоянню. Житель Брянщини додав, що Москва постійно змінює свої військові цілі, тож заяви Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів суперечать заявам перед російською аудиторією про те, що Росія, як і раніше, прихильна досягненню своїх військових цілей.

У ISW зазначають, що подвійна риторика Путіна дозволяє йому вводити в оману частину суспільства. Водночас опитування показують розрив: загалом більшість росіян і далі підтримують війну, тоді як жителі прикордонних регіонів, які безпосередньо стикаються з її наслідками, дедалі менше схильні її схвалювати.

Які ще висновки робив ISW про російську пропаганду війни?