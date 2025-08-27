Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие настроения относительно миротворцев в Европе?

По данным опроса Insa, 59% немцев выступают против участия Германии в миротворческой миссии – что выше, чем показатели весны этого года.

Я опасаюсь, что Бундесвер может оказаться не в состоянии справиться с такой задачей, не оставив нас без защиты дома,

– сказал один из опрошенных, 28-летний Леонард Вольтерс.

Во Франции, которая является инициатором миротворческой миссии, поддержка зависит от заключения окончательного мирного соглашения, а не от прекращения огня. Опрос Elabe, проведенный в марте, показал, что 67% респондентов поддерживают отправку французских войск в случае достижения Киевом и Москвой мирного соглашения. Если соглашения не будет, то 68% выступают против инициативы.

"Если мы в Украине, чтобы восстанавливать, хорошо. Но если мы там, чтобы сеять сомнения и поддерживать войну, то в этом нет смысла", – убежден Николя Дегаж из Парижа.

Под вопросом остается и участие Великобритании. Подавляющее количество британцев приветствуют участие своих военных в любых мирных переговорах, но не хотят провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

Польша же четко очертила, что против отправки войск в Украину. Варшава считает, что ее участие может спровоцировать эскалацию и перенесет конфликт на территорию Польши. 58,5% респондентов сказали, что против размещения польских миротворцев, а еще 28% ответили, что "вероятно, не следует" отправлять войска в соседнюю страну.

На какой стадии план с миротворцами?