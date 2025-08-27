Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Одягни каску та сам їдь до України, – віцепрем'єр Італії розкритикував ідею Макрона про солдатів
Які настрої щодо миротворців у Європі?
За данними опитування Insa, 59% німців виступають проти участі Німеччини в миротворчій місії – що вище, аніж показники весни цього року.
Я побоююся, що Бундесвер може виявитися не в змозі впоратися з таким завданням, не залишивши нас без захисту вдома,
– сказав один з опитаних, 28-річний Леонард Вольтерс.
У Франції, яка є ініціатором миротворчої місії, підтримка залежить від укладення остаточної мирної угоди, а не від припинення вогню. Опитування Elabe, проведене у березні, показало, що 67% респондентів підтримують відправлення французьких військ у разі досягнення Києвом і Москвою мирної угоди. Якщо угоди не буде, то 68% виступають проти ініціативи.
"Якщо ми в Україні, щоб відновлювати, добре. Але якщо ми там, щоб сіяти сумніви і підтримувати війну, то в цьому немає сенсу", – переконаний Ніколя Дегаж із Парижа.
Під питанням лишається й участь Великої Британії. Переважна кількість британців вітають участь своїх військових у будь-яких мирних переговорах, але не хочуть провокувати пряму конфронтацію з Росією.
Польща ж чітко окреслила, що проти відправки військ в Україну. Варшава вважає, що її участь може спровокувати ескалацію і перенесе конфлікт на територію Польщі. 58,5% респондентів сказали, що проти розміщення польських миротворців, а ще 28% відповіли, що "ймовірно, не слід" відправляти війська в сусідню країну.
На якій стадії план з миротворцями?
Як пише Bloomberg, станом на серпень 2025 року близько 10 європейських країн підтримали відправлення солдат у межах потенційної мирної угоди.
Очікується, що європейські військові розміщуватимуться в тилових містах і захищатимуть порти та важливі об'єкти інфраструктури. Приблизна кількість солдат – менш ніж 30 тисяч. Збройні Сили України ж патрулюватимуть територію ближче до демілітаризованої зони.
Дональд Трамп запевнив, що США не відправлятимуть американських солдат в Україну – цим займатимуться європейські країни. Проте він наголосив, що Сполучені Штати приєднаються до захисту повоєнної України.
Як пише FT, США можуть надати американські літаки, логістику та наземні радари для забезпечення європейської зони без польотів і повітряного щита.