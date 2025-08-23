Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France Info.

Что известно о заявлениях Сальвини в сторону Макрона?

В последние дни вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини сделал резкие заявления в сторону президента Франции Эмманюэля Макрона за его идею отправить в Украину миротворцев.

Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эмманюэль Макрон этого хочет, пусть сам идет. Надень каску, возьми винтовку и сам иди в Украину,

– сказал он

После "неприемлемых" комментариев Сальвини в сторону Макрона посла Италии во Франции Эмануэлу Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел.

Как утверждает источник издания, госпоже послу напомнили, что замечания вице-премьера противоречат "климату доверия и историческим отношениям между двумя странами". Кроме того, дипломаты указали, что эти заявления подрывают "недавние двусторонние события, которые подчеркнули сильное сходство взглядов между двумя странами, особенно относительно непоколебимой поддержки Украины".

Интересно, что это уже не первый случай публичных выпадов Сальвини в сторону Макрона. В марте во время поездки в Милан он назвал президента Франции "сумасшедшим", потому что он якобы толкает Европу к войне с Россией.

Какова ситуация с миротворцами сейчас?