Більшість німців вважає, що Україні слід поступитися територіями заради миру
- 52% німців вважають, що Україна має віддати окуповані території для досягнення миру з Росією, з різницею в підтримці залежно від політичних уподобань.
- Опитування проведено інститутом Forsa 18-19 серпня, участь взяли 1002 жителі Німеччини.
Більшість громадян Німеччини висловила думку, що для досягнення миру Україна повинна поступитися окупованими Росією територіями. Є чітка різниця результатів, що залежить від прихильності респондентів до тої чи іншої партії.
Опитування провів інститут Forsa. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.
Які результати дало опитування німців про війну в Україні?
Згідно з опитуванням, 52% учасників вважають, що Україна має "бути готова віддати окуповані території Росії, якщо це необхідно для укладення мирної угоди".
Серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" цю позицію підтримали 72%. Водночас серед прихильників консервативних партій таких було 43%, а серед соціал-демократів – 48%.
Опитування проводилося 18 – 19 серпня, у ньому взяли участь 1002 жителі Німеччини.
