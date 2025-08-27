Опитування провів інститут Forsa. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

Які результати дало опитування німців про війну в Україні?

Згідно з опитуванням, 52% учасників вважають, що Україна має "бути готова віддати окуповані території Росії, якщо це необхідно для укладення мирної угоди".

Серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" цю позицію підтримали 72%. Водночас серед прихильників консервативних партій таких було 43%, а серед соціал-демократів – 48%.

Опитування проводилося 18 – 19 серпня, у ньому взяли участь 1002 жителі Німеччини.

