"Другая система координат": политолог объяснил, почему бизнес-сделки Трампа не остановят Путина

Дональд Трамп ошибочно надеется остановить войну против Украины с помощью экономических предложений. Он не осознает, что диктатору Путину в этом вопросе совершенно наплевать на деньги.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, в Москве сформировалась совершенно иная система ценностей, которую на Западе не всегда понимают. Надеяться на деловые договоренности или деньги не имеет смысла, поскольку на карту поставлено все ради имперских амбиций.

Почему Путин не остановится из-за денег

Политолог убежден, что материальные стимулы давно утратили какое-либо значение для российского диктатора.

Если бы их интересовали деньги или деловые соглашения с США или Европой, все это было бы до начала полномасштабного вторжения. У них просто другая система координат, поэтому они готовы пожертвовать благосостоянием своего населения,

– подчеркнул Гладких.

Российское руководство сознательно делает выбор в пользу изоляции, лишая страну перспектив развития науки, торговли и нормальной жизни.

Они готовы пожертвовать будущим своих поколений, которые гарантированно обречены на жалкое существование в условиях стагнации и деградации. Они готовы пойти на все это только ради одного – уничтожения Украины,

– добавил эксперт.

Трамп не остановит войну бизнес-сделками: смотрите видео 24 Канала

Провал так называемого "дизельного соглашения"

Отдельно аналитик обратил внимание на попытки вовлечь Кремль в переговоры через энергетические соглашения. Так называемое "дизельное соглашение" он считает абсолютно неэффективным, поскольку оно не принесло никаких практических результатов.

Соглашение не смогло стабилизировать внутренний рынок топлива в Соединенных Штатах и никак не улучшило электоральные позиции американской администрации. Главная причина заключается в том, что Россия физически не располагает необходимыми производственными объемами для существенного влияния на ситуацию.

Ранее эксперты также отмечали, что попытки задобрить агрессора не сработают, а уступки лишь создают для Москвы иллюзию слабости Запада.