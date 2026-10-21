Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, у Москві сформувалася зовсім інша система цінностей, яку на Заході не завжди розуміють. Сподівання на бізнесові домовленості чи гроші не має сенсу, оскільки на карту поставлено все заради імперських амбіцій.

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Політолог переконаний, що матеріальні стимули давно втратили будь-яке значення для російського диктатора.

Якби їх цікавили гроші чи бізнесові угоди зі Штатами чи Європою, це все було б до початку повномасштабного вторгнення. У них просто інша система координат, тому вони готові пожертвувати добробутом свого населення,

– наголосив Гладких.

Російське керівництво свідомо робить вибір на користь ізоляції, позбавляючи країну перспектив розвитку науки, торгівлі та нормального життя.

Вони готові пожертвувати майбутнім своїх поколінь, які гарантовано приречені на жалюгідне майбутнє в умовах стагнації та деградації. Вони на все це готові піти тільки заради одного – знищення України,

– додав експерт.

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Провал так званої "дизельної угоди"

Окремо аналітик звернув увагу на спроби залучити Кремль до переговорів через енергетичні домовленості. Так звану "дизельну угоду" він вважає абсолютно недієздатною, оскільки вона не принесла жодних практичних наслідків.

Домовленість не змогла стабілізувати внутрішній ринок пального в Сполучених Штатах і ніяк не покращила електоральні позиції американської адміністрації. Головна причина полягає в тому, що Росія фізично не має необхідних виробничих обсягів для суттєвого впливу на ситуацію.

Раніше експерти також наголошували, що спроби задобрити агресора не спрацюють, а поступки лише створюють для Москви ілюзію слабкості Заходу.