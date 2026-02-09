Укр Рус
9 февраля, 13:28
"Возможен прорыв": Песков сделал неожиданное заявление о мирных переговорах

Полина Буянова
  • Дмитрий Песков заявил, что прорыв в переговорах по Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже.
  • Кремль не раскрывает деталей договоренностей между Путиным и Трампом, ведь переговоры якобы должны проходить в закрытом режиме.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сделал заявление относительно переговоров о завершении войны. По его словам, достичь прорыва можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече в Анкоридже.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что на этот раз заявил Песков?

Дмитрий Песков прокомментировал ход мирных переговоров.

Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже, 
– пояснил пресс-секретарь Путина.

В то же время он отметил, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

По словам Пескова, разговоры нужно вести в "закрытом режиме".

Недавно похожим заявлением отличился и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он утверждал, что Россия и США после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все якобы оказалось "наоборот". По словам Лаврова, США теперь "сами не готовы к своим предложениям по Украине".

Почему Россия постоянно апеллирует к встрече на Аляске?

  • Дмитрий Песков еще в январе заявлял о необходимости реализации "формулы Анкориджа" во время мирных переговоров. Аналитики считают, что Москва таким образом использует отсутствие четких результатов саммита США и России на Аляске в августе 2025 года.
     

  • Во время встречи стороны якобы "достигли понимания и согласия" по завершению войны. Поэтому, по мнению ISW, будут представлять "соглашение" так, чтобы это было выгодно России, скрыв собственное препятствование миру.
     

  • По словам аналитиков, Кремль часто использует концепцию "первопричин" как сокращение, чтобы вернуться к своим первоначальным максималистским оправданиям и требованиям войны.