Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сделал заявление относительно переговоров о завершении войны. По его словам, достичь прорыва можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече в Анкоридже.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что на этот раз заявил Песков?

Дмитрий Песков прокомментировал ход мирных переговоров.

Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже,

– пояснил пресс-секретарь Путина.

В то же время он отметил, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

По словам Пескова, разговоры нужно вести в "закрытом режиме".

Недавно похожим заявлением отличился и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он утверждал, что Россия и США после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все якобы оказалось "наоборот". По словам Лаврова, США теперь "сами не готовы к своим предложениям по Украине".

Почему Россия постоянно апеллирует к встрече на Аляске?