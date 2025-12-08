"Европейское турне" Зеленского: политолог спрогнозировал ключевую тему договорённостей
- Президент Зеленский запланировал ряд дипломатических визитов в Европе для консолидации поддержки Украины.
- Основная задача – сохранить единство и противостоять стратегии Путина, который пытается использовать зиму как рычаг давления.
Президент Зеленский анонсировал важное дипломатическое "турне" по Европе на фоне нерешенного вопроса о мирном плане. Это критически важно для консолидации Европы вокруг Украины, особенно после заявлений Трампа.
Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что главная задача сейчас – пережить зиму, на которую сделали ставку все стороны.
Как Украина и Европа могут пережить эту зиму и противостоять Путину?
Трамп в сложных ситуациях всегда давит на того, кого считает слабым.
"Но Украина борется и будет бороться дальше. Визит в Лондон крайне необходим, чтобы собраться психологически, морально и физически и найти ключ к Трампу, чтобы он изменил свою риторику, которая сейчас напоминает российскую попсу", – отметил Лесной.
Пока Зеленский находится в Лондоне, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер полетела в США для встречи с госсекретарем Марко Рубио. Чтобы говорить о том, что войну в Европе нельзя решать без Европы.
"Не только словами, их уже было слишком много. Нужны прагматические результаты: сможет ли Европа помочь нам пережить эту зиму? Потому что Путин бросит все, чтобы мы замерзли, упали на колени и согласились на все", – объяснил Лесной.
Но пока Европа не может решить вопрос финансирования Украины, ей придется слушать кого-то извне
Главный вызов для украинцев – пережить эту зиму и не дать Путину победить на поле боя. В отличие от прошлых зим, когда россияне сидели в тепле и смотрели, как убивают украинцев, на этот раз Украина не подарит им покоя.
Теперь в эту игру играем вдвоем, и после зимы Путин тоже не будет сильнее. Путин сейчас ведет себя нагло и грубо, потому что Трамп ему позволил это. Критически важно, чтобы Украина и Европа двигались в одном направлении и тянули за собой США – тогда будут успехи,
– сказал Лесной.
Что известно о позиции Трампа относительно мирных переговоров?
- Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что украинский президент якобы "не ознакомился с мирным планом".
- Переговоры США и Украины по мирному плану зашли в тупик из-за территорий. Вашингтон требует от Киева уступить Донбасс России.
- Трамп утвердил документ национальной безопасности, что показывает нерешительную политику США и ориентацию на переговоры с Россией.