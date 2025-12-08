"Європейське турне" Зеленського: політолог спрогнозував ключову тему домовленостей

Президент Зеленський анонсував важливе дипломатичне "турне" Європою на тлі невирішеного питання щодо мирного плану. Це критично важливо для консолідації Європи навколо України, особливо після заяв Трампа.

Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що головне завдання зараз – пережити зиму, на яку зробили ставку всі сторони.

Як Україна і Європа можуть пережити цю зиму та протистояти Путіну?

Трамп у складних ситуаціях завжди тисне на того, кого вважає слабшим.

"Але Україна бореться і боротиметься далі. Візит до Лондона конче необхідний, щоб зібратися психологічно, морально й фізично та знайти ключ до Трампа, щоб він змінив свою риторику, яка зараз нагадує російську попсу", – зазначив Лісний.

Поки Зеленський перебуває в Лондоні, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер полетіла до США для зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо. Щоб говорити про те, що війну в Європі не можна вирішувати без Європи.

"Не тільки словами, їх уже було забагато. Потрібні прагматичні результати: чи зможе Європа допомогти нам пережити цю зиму? Бо Путін кине все, щоб ми замерзли, впали на коліна й погодилися на все", – пояснив Лісний.

Але поки Європа не може розв'язати питання фінансування України, їй доведеться слухати когось ззовні

Головний виклик для українців – пережити цю зиму та не дати Путіну перемогти на полі бою. На відміну від минулих зим, коли росіяни сиділи в теплі й дивилися, як вбивають українців, цього разу Україна не подарує їм спокою.

Тепер у цю гру граємо вдвох, і після зими Путін теж не буде сильнішим. Путін зараз поводиться нахабно й грубо, бо Трамп йому дозволив це. Критично важливо, щоб Україна та Європа рухалися в одному напрямку та тягли за собою США – тоді будуть успіхи,

– сказав Лісний.

Що відомо про позицію Трампа щодо мирних перемовин?