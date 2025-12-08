Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що головне завдання зараз – пережити зиму, на яку зробили ставку всі сторони.
Як Україна і Європа можуть пережити цю зиму та протистояти Путіну?
Трамп у складних ситуаціях завжди тисне на того, кого вважає слабшим.
"Але Україна бореться і боротиметься далі. Візит до Лондона конче необхідний, щоб зібратися психологічно, морально й фізично та знайти ключ до Трампа, щоб він змінив свою риторику, яка зараз нагадує російську попсу", – зазначив Лісний.
Поки Зеленський перебуває в Лондоні, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер полетіла до США для зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо. Щоб говорити про те, що війну в Європі не можна вирішувати без Європи.
"Не тільки словами, їх уже було забагато. Потрібні прагматичні результати: чи зможе Європа допомогти нам пережити цю зиму? Бо Путін кине все, щоб ми замерзли, впали на коліна й погодилися на все", – пояснив Лісний.
Але поки Європа не може розв'язати питання фінансування України, їй доведеться слухати когось ззовні
Головний виклик для українців – пережити цю зиму та не дати Путіну перемогти на полі бою. На відміну від минулих зим, коли росіяни сиділи в теплі й дивилися, як вбивають українців, цього разу Україна не подарує їм спокою.
Тепер у цю гру граємо вдвох, і після зими Путін теж не буде сильнішим. Путін зараз поводиться нахабно й грубо, бо Трамп йому дозволив це. Критично важливо, щоб Україна та Європа рухалися в одному напрямку та тягли за собою США – тоді будуть успіхи,
– сказав Лісний.
Що відомо про позицію Трампа щодо мирних перемовин?
- Трамп розкритикував Зеленського, заявивши, що український президент нібито "не ознайомився з мирним планом".
- Переговори США та України щодо мирного плану зайшли в глухий кут через території. Вашингтон вимагає від Києва поступитися Донбасом Росії.
- Трамп затвердив документ національної безпеки, що показує нерішучу політику США та орієнтацію на переговори з Росією.