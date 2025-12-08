Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що головне завдання зараз – пережити зиму, на яку зробили ставку всі сторони.

Дивіться також: Зеленський назвав країну, від якої Україна може отримати найсильніші гарантії безпеки

Як Україна і Європа можуть пережити цю зиму та протистояти Путіну?

Трамп у складних ситуаціях завжди тисне на того, кого вважає слабшим.

"Але Україна бореться і боротиметься далі. Візит до Лондона конче необхідний, щоб зібратися психологічно, морально й фізично та знайти ключ до Трампа, щоб він змінив свою риторику, яка зараз нагадує російську попсу", – зазначив Лісний.

Поки Зеленський перебуває в Лондоні, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер полетіла до США для зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо. Щоб говорити про те, що війну в Європі не можна вирішувати без Європи.

"Не тільки словами, їх уже було забагато. Потрібні прагматичні результати: чи зможе Європа допомогти нам пережити цю зиму? Бо Путін кине все, щоб ми замерзли, впали на коліна й погодилися на все", – пояснив Лісний.

Але поки Європа не може розв'язати питання фінансування України, їй доведеться слухати когось ззовні

Головний виклик для українців – пережити цю зиму та не дати Путіну перемогти на полі бою. На відміну від минулих зим, коли росіяни сиділи в теплі й дивилися, як вбивають українців, цього разу Україна не подарує їм спокою.

Тепер у цю гру граємо вдвох, і після зими Путін теж не буде сильнішим. Путін зараз поводиться нахабно й грубо, бо Трамп йому дозволив це. Критично важливо, щоб Україна та Європа рухалися в одному напрямку та тягли за собою США – тоді будуть успіхи,

– сказав Лісний.

Що відомо про позицію Трампа щодо мирних перемовин?