ЕС готовит перечень уступок, которых потребует от России в рамках соглашения, – Каллас

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что планирует предложить перечень уступок, которые Европа должна требовать от России в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

Об этом говорится в материале Reuters.

Какую стратегию выбрал Евросоюз?

Переговоры по завершению войны преимущественно ведутся с участием украинских, американских и российских чиновников, а европейцев привлекают время от времени.

В то же время, по словам представителей ЕС, все стороны должны осознавать, что именно позиция Европы является ключевой для соглашения.

И для этого у нас также есть условия, которые мы должны ставить не украинцам, на которых уже оказывается большое давление, а россиянам,

– заявила Каллас.

По словам дипломата, в ближайшие дни она представит соответствующий перечень правительствам стран-членов ЕС. Этот список будет включать возвращение всех украинских детей, похищенных во время войны, а также ограничения для российских вооруженных сил. Других деталей Каллас не привела.

Кроме этого, европейские чиновники отмечают, что ЕС имеет рычаги влияния, в частности около 210 миллиардов евро замороженных в Европе российских активов, которые могут стать частью любого урегулирования.

