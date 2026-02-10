ЕС готовит перечень уступок, которых потребует от России в рамках соглашения, – Каллас
- Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас готовит перечень уступок для России в рамках мирного соглашения с Украиной.
- Список будет включать в частности возвращение похищенных украинских детей и ограничения для российских вооруженных сил.
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что планирует предложить перечень уступок, которые Европа должна требовать от России в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.
Об этом говорится в материале Reuters.
Читайте также Россияне загнаны в тупик: почему в Кремле запаниковали и обиделись на Трампа
Какую стратегию выбрал Евросоюз?
Переговоры по завершению войны преимущественно ведутся с участием украинских, американских и российских чиновников, а европейцев привлекают время от времени.
В то же время, по словам представителей ЕС, все стороны должны осознавать, что именно позиция Европы является ключевой для соглашения.
И для этого у нас также есть условия, которые мы должны ставить не украинцам, на которых уже оказывается большое давление, а россиянам,
– заявила Каллас.
По словам дипломата, в ближайшие дни она представит соответствующий перечень правительствам стран-членов ЕС. Этот список будет включать возвращение всех украинских детей, похищенных во время войны, а также ограничения для российских вооруженных сил. Других деталей Каллас не привела.
Кроме этого, европейские чиновники отмечают, что ЕС имеет рычаги влияния, в частности около 210 миллиардов евро замороженных в Европе российских активов, которые могут стать частью любого урегулирования.
Украина может стать членом ЕС
По информации Bloomberg, Европейский Союз прорабатывает несколько сценариев, которые предусматривают включение членства Украины в ЕС в будущее мирное соглашение.
Среди них – поэтапное присоединение и предоставление Киеву отдельных прав члена Союза еще до завершения полной процедуры вступления.
Альтернативными вариантами может стать сохранение действующего курса на вступление или формат постепенного вхождения Украины в ЕС через переходный период.