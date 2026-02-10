Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Яку стратегію обрав Євросоюз?

Переговори щодо завершення війни переважно ведуться за участю українських, американських і російських посадовців, а європейців залучають час від часу.

Водночас, за словами представників ЄС, усі сторони мають усвідомлювати, що саме позиція Європи є ключовою для угоди.

І для цього у нас також є умови, які ми повинні ставити не українцям, на яких уже чиниться великий тиск, а росіянам,

– заявила Каллас.

За словами дипломатки, найближчими днями вона представить відповідний перелік урядам країн-членів ЄС. Цей список включатиме повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни, а також обмеження для російських збройних сил. Інших деталей Каллас не навела.

Окрім цього, європейські посадовці зазначають, що ЄС має важелі впливу, зокрема близько 210 мільярдів євро заморожених у Європі російських активів, які можуть стати частиною будь-якого врегулювання.

