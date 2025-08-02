Глава министерства иностранных дел Великобритании считает, что российский диктатор до сих пор не готов к мирным переговорам. По его мнению, Путин имеет максималистские и империалистические амбиции.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Дэвида Лемми в интервью The Guardian.

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Готов ли Путин к мирным переговорам?

Министр иностранных дел Великобритании оценил готовность российского диктатора к переговорам о мире в Украине. По его мнению, Владимир Путин до сих пор не готов к такому шагу.

Моя трезвая оценка заключается в том, что Путин не готов серьезно вести переговоры. Он до сих пор имеет максималистские и империалистические амбиции,

– сказал Дэвид Лемми.

Он подозревает, что через год переговоры еще будут продолжаться, но, по словам министра иностранных дел, вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам.

Дэвид Лемми отметил, что его вдохновляет вера украинского народа в свою страну. Он выразил восхищение настойчивостью и стойкостью украинцев.

"Даже если мир оставит его, он все равно продолжит партизанскую войну, настолько сильна его вера в свою страну. Это очень вдохновляет", – отметил Лемми.

К слову, украинский лидер провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером, среди прочего политики обсудили форматы переговоров с Россией.