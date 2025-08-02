Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Девіда Леммі в інтерв'ю The Guardian.

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Чи готовий Путін до мирних переговорів?

Міністр закордонних справ Великої Британії оцінив готовність російського диктатора до переговорів щодо миру в Україні. На його думку, Володимир Путін досі не готовий до такого кроку.

Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий серйозно вести переговори. Він досі має максималістські та імперіалістичні амбіції,

– сказав Девід Леммі.

Він підозрює, що через рік перемовини ще триватимуть, але, за словами міністра закордонних справ, питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів.

Девід Леммі зазначив, що його надихає віра українського народу у свою країну. Він висловив захоплення наполегливістю та стійкістю українців.

"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра у свою країну. Це дуже надихає", – зазначив Леммі.

До слова, український лідер провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, серед іншого політики обговорили формати перемовин з Росією.