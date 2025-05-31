Эрдоган призвал Зеленского и Путина "без промедлений" провести личную встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал перейти к прямым переговорам между лидерами Украины и России. Это, по его мнению, является следующим шагом к миру после переговоров на уровне делегаций.

Эрдоган отметил, что второй раунд переговоров в Стамбуле может стать важным этапом на пути мирного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу администрации президента Турецкой Республики.

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Эрдоган призвал Зеленского и Путина встретиться лично

По словам Эрдогана, следующий раунд переговоров в Стамбуле, где обсудят условия прекращения огня, может стать важным для дальнейшего движения к миру. Он подчеркнул важность участия обеих сторон в переговорах "для сохранения импульса на пути к миру".

Эрдоган убежден, что после завершения переговоров на уровне делегаций должен состояться этап прямого диалога между лидерами стран – и этот шаг необходимо сделать без особых проволочек,

– пишет пресс-служба.

В свою очередь Владимир Зеленский подтвердил разговор с Эрдоганом. Он отметил, что предыдущая встреча в Стамбуле позволила достичь лишь одного, хоть и важного, результата – обмена пленными. Президент Украины подчеркнул, что нужно добиваться полноценного прекращения боевых действий.

Также он добавил, что стороны обсудили возможность новой встречи в Стамбуле с участием лидеров Украины, России, Турции и США.