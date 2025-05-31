Ердоган зазначив, що другий раунд переговорів у Стамбулі може стати важливим етапом на шляху мирного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Турецької Республіки.

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Ердоган закликав Зеленського та Путіна зустрітись особисто

За словами Ердогана, наступний раунд переговорів у Стамбулі, де обговорять умови припинення вогню, може стати важливим для подальшого руху до миру. Він підкреслив важливість участі обох сторін у переговорах "для збереження імпульсу на шляху до миру".

Ердоган переконаний, що після завершення переговорів на рівні делегацій має відбутися етап прямого діалогу між лідерами країн – і цей крок необхідно зробити без особливих зволікань,

– пише пресслужба.

Своєю чергою Володимир Зеленський підтвердив розмову з Ердоганом. Він зазначив, що попередня зустріч у Стамбулі дозволила досягти лише одного, хоч і важливого, результату – обміну полоненими. Президент України підкреслив, що потрібно домагатися повноцінного припинення бойових дій.

Також він додав, що сторони обговорили можливість нової зустрічі у Стамбулі за участю лідерів України, Росії, Туреччини та США.