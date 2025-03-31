Кая Каллас назвала два жеста, которые бы свидетельствовали о мирных намерениях России: это не прекращение обстрелов

Министры иностранных дел европейских стран встречаются в Мадриде. Во время мероприятия обсудят вопросы европейской обороны. Кая Каллас сказала, что свидетельствовало бы о готовности России прекратить огонь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Перемирие Шредингера: почему существует только на словах Путина и Трампа и не работает для Украины

Что может сделать Россия, чтобы остановить войну

Вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула: 31 марта исполняется три недели с тех пор, как Украина согласилась на прекращение огня. Однако Москва "играет в игры и на самом деле не стремится к миру". Путин только уклонялся от усилий для достижения мира.

Поэтому главный европейский дипломат призвала Россию "проявить добрую волю" – настоящую, а не ту, о которой обычно цинично говорят россияне.

По мнению Каллас, о желании России завершить войну свидетельствовало бы возвращение украинских детей, депортированных в Россию, и освобождение военнопленных. Похожее мнение высказывал Владимир Зеленский, когда заметил, что Украина переживает за своих людей, а Россия – за корабли.

Также дипломат призвала США оказать давление на Кремль.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро добавил: Россия должна дать четкий ответ США, хочет ли она вообще идти мирным путем.

Тем временем Путин подписал указ о весеннем призыве. Забрать в армию хотят 160 тысяч – больше всего за три года полномасштабной войны.