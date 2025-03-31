Об этом 24 Каналу рассказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко, отметив, что воюет с 2014 года и уже видел одно перемирие с россиянами. Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прекращение огня уже давно можно было достичь, если бы партнеры усилили давление на Россию, ведь соответствующее предложение США давно остается без ответа Кремля.

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Готовы воевать, но устали

Кожубенко отметил относительно возможных договоренностей с оккупантами, что любые подписи, поставленные ими на бумаге, ничего не стоят.

Однако как бы я этого не хотел – победить и выгнать их за "поребрик", мы сейчас не втягиваем эту катку. Нам нужен небольшой перерыв,

– подчеркнул он.

Передышка, по мнению майора НГУ, необходим для того, чтобы достаточно восстановить силы армии. А уже после можно вести или дискуссии с позиции силы или решать вопрос политическим путем.

Обратите внимание! Перемирие может стать очень опасным для экономики России. Кремль поставил ее на военные рельсы, сделав зависимой от войны. Если боевые действия прекратятся, то, как считает издание The Wall Street Journal, это станет "экономическим риском для Кремля".

Армия и ребята на передовой, по словам Дмитрия Кожубенко, готовы воевать до конца. Однако они устали, и это также следует понимать.

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Напомним, что по мнению политолога Максима Несвитайлова, переговоры по завершению российско-украинской войны продлятся недолго – месяца два. Несвитайлов предположил, что переговорный процесс завершится обострением ситуации и эскалации – к решению тех вопросов, которые не сумело решить международное право и институты, с помощью силы.