Москва стремится получить больше уступок и рассорить Трампа и Европу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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В Европе сомневаются, что перемирие произойдет в ближайшее время

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника, в Европе считают, что Владимир Путин затягивает переговоры, чтобы выторговать уступки и усилить раскол между ЕС и администрацией Дональда Трампа.

Ключевую роль в ситуации играют европейские санкции, которые Кремль стремится ослабить, в частности те, ограничивающие доступ России к международной платежной системе SWIFT. Однако пока европейские лидеры остаются непоколебимыми. Как сказал один чиновник, если Кремль хочет говорить о санкциях, "всем придется говорить с нами".

Несмотря на это, в дипломатических кругах есть опасения, что из-за жесткой позиции ЕС могут обвинить в блокировании мирного процесса. Это может создать дополнительное напряжение в отношениях между Европой и США, которые уже имеют разногласия по вопросам торговли и обороны.

Европейские лидеры используют риторику Трампа о "мире с позиции силы". Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что этот подход не означает начинать с отмены санкций". Он сказал, что они продолжат "доносить наше видение" в диалоге с Соединенными Штатами, и что "мы должны быть в состоянии защитить наши интересы".

Некоторые дипломаты рассматривают варианты укрепления европейских позиций, в частности через подготовку различных сценариев, включая возможность отправки войск в Украину. В то же время в Европе признают, что вопрос санкций неизбежно станет частью переговоров. Однако они настаивают: прежде чем их пересматривать, должно быть установлено хотя бы временное прекращение огня.